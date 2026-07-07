На Урале бесследно пропал подросток после прогулки с друзьями В Верхней Пышме третий день ищут пропавшего 15-летнего подростка

В Верхней Пышме третий день ищут 15-летнего подростка, который пропал после прогулки с друзьями в субботу, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным поисковиков, он может находиться в Екатеринбурге.

На момент исчезновения он был одет в фиолетовую кофту, синие джинсы и кроссовки яркой расцветки. У подростка темные волосы и светлые глаза.

Ранее пресс-служба регионального управления МВД России по Туве сообщила, что две 13-летние школьницы пропали в республике. Девочки ушли из дома вечером 1 июля и обратно не вернулись. По данным ведомства, они могли быть на берегу Енисея.

До этого в правоохранительные органы поступило сообщение о розыске девушки и ее пятилетнего ребенка, которые 29 июня покинули место проживания в городе Ачинске Красноярского края и до сих пор не дали о себе знать. Информация с приметами матери и малыша передана всем патрульным службам, а сотрудники МВД устанавливают контакты из их окружения.

Кроме того, в Шелеховском районе Иркутской области четырехлетнего мальчика унесло течением реки Иркут. Группа из 49 человек, среди которых был ребенок, сплавлялась по реке на рафтах с инструктором. Во время остановки на привал течение внезапно унесло мальчика.