Андролог ответил, как поднять уровень тестостерона без инъекций Андролог Дзидзария: физическая активность может повысить уровень тестостерона

Физическая активность может помочь повысить уровень тестостерона, рассказал 360.ru доктор наук, профессор врач — уролог-андролог-онколог Александр Дзидзария. Он отметил, что введение специальных препаратов часто имеет множество опасных побочных эффектов.

Преодоление себя как в зале, так и в секции по борьбе помогает [повысить уровень тестостерона]. Конечно же, правильное питание, поменьше трансжиров и сон очень влияют, — сказал Дзидзария.

Андролог подчеркнул, что препараты могут привести к прекращению выработки собственного гормона. По его словам, снижение тестостерона связано с ухудшением качества сперматогенеза и фертильности.

Ранее сексолог Екатерина Матвеева заявила, что для проверки потенции необходимо сдать анализ крови на липидный профиль. По ее словам, для оценки мужского здоровья также следует установить уровень тестостерона.