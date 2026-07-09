В Иркутской области нашли тела двух пропавших во время сплава

В Иркутской области нашли тела двух пропавших во время сплава В Иркутской области нашли тела пропавших во время сплава мужчины и ребенка

В Иркутской области обнаружили тела четырехлетнего ребенка и мужчины, пропавших во время сплава по реке Иркут, сообщили экстренные службы региона. Поиски еще одного мужчины продолжаются.

Происшествие произошло в начале июля. Туристическая группа, в которую входили 182 человека, сплавлялась по реке на десяти рафтах. Во время остановки на берегу, расположенном примерно в 16 километрах от села Введенщина, отдыхающие готовили еду, когда исчез четырехлетний мальчик.

На поиски ребенка отправились двое мужчин. Однако спустя некоторое время они также перестали выходить на связь. Тела ребенка и одного из мужчин нашли сотрудники спасательных служб. Местонахождение второго мужчины пока остается неизвестным.

Ранее стало известно, что организатор сплава на надувных лодках по реке Иркут, во время которого потерялись три человека, задержан. Как рассказали в ведомстве, участники туристической группы пропали во время привала. По версии следствия, в воде оказался четырехлетний мальчик, которого бросились спасать двое мужчин.