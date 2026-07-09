Названа неочевидная категория граждан, которых могут атаковать мошенники

Злоумышленники иногда снова связываются со своими жертвами, чтобы повторно выманить у них денежные средства, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он порекомендовал не отвечать на звонки сомнительных компаний, которые обещают компенсацию.

Мошенники заново обращаются к гражданам, которые ранее уже становились жертвами финансовых преступлений. Злоумышленники целенаправленно выбирают прошлых пострадавших, считая их психологически уязвимыми. Аферисты используют детальную информацию о суммах и обстоятельствах первого обмана для создания максимально убедительных сценариев. При повторном контакте преступники выдают себя за сотрудников силовых структур или представителей вымышленных фондов поддержки, — предупредил Щербаченко.

Он добавил, что злоумышленники сообщают своим жертвам о возможности получения значительной государственной выплаты и требуют предоставить скриншоты предыдущих переводов. Затем, по словам доцента, для оформления заявления они просят сообщить секретный код из СМС, который на самом деле позволяет получить доступ к порталу «Госуслуги».

Игнорируйте любые звонки и сообщения от неизвестных организаций, предлагающих компенсацию или гарантированный возврат ранее похищенных средств. Помните, что официальные правоохранительные органы и государственные ведомства никогда не запрашивают пароли, коды из уведомлений и персональные данные. Не пересылайте посторонним лицам скриншоты чеков, банковские выписки и детали переписки по прошлым инцидентам, — резюмировал Щербаченко.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев предупредил, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая исправить «ошибки» в самозапретах на кредиты. По его словам, злоумышленники выдают себя за сотрудников ресурса.