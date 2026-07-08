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08 июля 2026 в 13:55

В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами

Депутат Свищев: мошенники начали предлагать исправить ошибки на Госуслугах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мошенники начали предлагать россиянам исправить «ошибки» в самозапретах на кредиты на портале «Госуслуг», рассказал Общественной Службе Новостей депутат Государственной Думы от ЛДПР Дмитрий Свищев. Он отметил, что аферисты представляются сотрудниками ресурса.

[Мошенники] присылают ссылку — поддельный сайт или вредоносная программа. Вы вводите пароль от «Госуслуг» и теряете доступ к своему аккаунту, а вместе с ним к деньгам и документам. Это не «новая услуга», это самый настоящий обман. И его цель — ваши сбережения, — рассказал Свищев.

Депутат подчеркнул, что всегда можно самостоятельно проверить наличие самозапрета на портале «Госуслуг». Он посоветовал не переходить по ссылкам из СМС, писем или сообщений и класть трубку при сообщении об ошибке.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают сообщения от лица управляющей компании о возврате средств за отопление. Злоумышленники просят перейти по ссылке для перевода денег.

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