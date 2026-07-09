ВС России поразили пункт погранслужбы Украины в Харьковской области Минобороны РФ заявило об ударе по пункту погранслужбы Украины под Харьковом

Министерство обороны России сообщило о поражении пункта временной дислокации подразделения Государственной пограничной службы Украины в Харьковской области. По данным ведомства, для удара была применена легкая многоцелевая управляемая ракета Х-39.

Пункт временной дислокации подразделения первого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины был поражен легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39 в населенном пункте Грачевка в Харьковской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правоохранители сорвали теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны. В Москве была задержана завербованная украинскими спецслужбами 25-летняя девушка. По заданию координатора в марте 2026 года она арендовала в российской столице квартиру.

До этого силовики задержали в Краснодаре россиянина, который готовил теракт с применением дрона со взрывчаткой в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России, заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Уточняется, что мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины.