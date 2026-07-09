В Краснодаре задержали мужчину, готовившего теракт по указу СБУ

Силовики задержали в Краснодаре россиянина, который готовил теракт с применением дрона со взрывчаткой в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России, заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Уточняется, что мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины.

В Краснодаре был задержан гражданин России 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе совершение террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию СБУ, — отметили в ЦОС.

Теракт планировалось совершить возле многоэтажного жилого дома в тот момент, когда военнослужащий должен был выйти из подъезда. По указанию куратора фигурант арендовал в Москве квартиру, где установил видеокамеры для дистанционного наблюдения за адресом проживания жертвы. Для маскировки злоумышленник купил накладные усы, бороду и очки.

Ранее сообщалось, что правоохранители сорвали теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны. В Москве была задержана завербованная украинскими спецслужбами 25-летняя девушка. По заданию координатора в марте 2026 года она арендовала в российской столице квартиру.