Песков заявил, что Россия не питает иллюзий насчет действий США на Украине Песков: Россия знает, что США продолжают поставлять вооружения Украине

США вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий Украине, Россия это прекрасно знает и не питает на этот счет никаких иллюзий, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решение Вашингтона предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot, передает пресс-служба Кремля.

Что касается Patriot, то да, это очевидный факт: Соединенные Штаты вообще продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент [РФ Владимир] Путин, — сказал он.

Песков также отметил, что Россия видит некую двойственность в позиции Соединенных Штатов. По его словам, в настоящее время Вашингтон не только продолжает поставки вооружений Киеву, но и сохраняет попытки способствовать мирному процессу.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк заявил, что завод по производству ракет для системы противовоздушной обороны Patriot на Украине никогда не построят. По его мнению, такой объект немедленно станет приоритетной целью для ударов.