В США ответили, построят ли на Украине завод для производства Patriot

В США ответили, построят ли на Украине завод для производства Patriot Аналитик Альберк: на Украине не построят завод по производству ракет для Patriot

Завод по производству ракет для системы противовоздушной обороны Patriot на Украине никогда не построят, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк в комментарии агентству Bloomberg. По его мнению, такой объект немедленно станет приоритетной целью для ударов.

Если бы я занимался этим, то я бы убедил украинцев построить завод [за пределами страны], в противном случае он будет первоочередной целью. Они никогда не смогут построить его, — сказал Альберк.

Ранее президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре объявил о намерении США предоставить Украине лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Американский лидер назвал это хорошей новостью.

Военный эксперт Василий Дандыкин после этого отметил, что Украина не сможет самостоятельно изготавливать ракеты для Patriot. По его словам, у Киева практически не осталось ресурсов для высокотехнологичного производства. Он добавил, что единственным возможным вариантом может стать лишь организация сборочных цехов за пределами страны.