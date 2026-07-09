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09 июля 2026 в 11:10

В США ответили, построят ли на Украине завод для производства Patriot

Аналитик Альберк: на Украине не построят завод по производству ракет для Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Michael Fischer/dpa/Global Look Press
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Завод по производству ракет для системы противовоздушной обороны Patriot на Украине никогда не построят, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк в комментарии агентству Bloomberg. По его мнению, такой объект немедленно станет приоритетной целью для ударов.

Если бы я занимался этим, то я бы убедил украинцев построить завод [за пределами страны], в противном случае он будет первоочередной целью. Они никогда не смогут построить его, — сказал Альберк.

Ранее президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре объявил о намерении США предоставить Украине лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Американский лидер назвал это хорошей новостью.

Военный эксперт Василий Дандыкин после этого отметил, что Украина не сможет самостоятельно изготавливать ракеты для Patriot. По его словам, у Киева практически не осталось ресурсов для высокотехнологичного производства. Он добавил, что единственным возможным вариантом может стать лишь организация сборочных цехов за пределами страны.

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ЗРК Patriot
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