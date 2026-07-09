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09 июля 2026 в 12:41

Военэксперт ответил, почему конфликт США и Ирана продлится недолго

Военэксперт Сивков: США не смогут долго воевать с Ираном из-за нехватки оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты не смогут долго вести военные действия против Ирана из-за ограниченного количества боеприпасов, заявил NEWS.ru военный эксперт Константин Сивков. При этом, по его словам, ранее Конгресс США запретил американскому президенту Дональду Трампу вести войну на Ближнем Востоке.

У Штатов проблемы с проведением крупномасштабных операций. Сейчас они не в состоянии решить задачу разгрома Ирана даже путем нанесения серьезного ущерба ударами ракет. Тегеран тоже может атаковать американскую инфраструктуру в регионе, и он уже начинает это делать. Поэтому сейчас начинается эскалация конфликта. Но, я думаю, недолго она продлится. По той простой причине, что у США очень ограничены возможности продолжения боевых действий из-за отсутствия боеприпасов. И к тому же Трампу запрещено продолжать войну с Ираном по решению конгресса, — пояснил Сивков.

Он предположил, что США попали в ситуацию, где отступление невозможно. По этой причине, по мнению военэксперта, танкер в районе Катара совершил акт провокации, войдя в Ормузский пролив без согласования, и получил ракетный удар. Специалист подчеркнул, что это произошло, несмотря на американское прикрытие.

Ранее сообщалось, что иранская армия ответила на атаки США, нанеся удары по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке. В Кувейте был поражен ЗРК Patriot. Также под ракетный обстрел попал стратегический радиолокационный комплекс раннего обнаружения в Катаре.

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