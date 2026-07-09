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09 июля 2026 в 12:51

ВСУ выпустили залп из HIMARS и убили жительницу Брянской области

Жительница Брянской области погибла при обстреле ВСУ из систем HIMARS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате обстрела снарядами системы залпового огня HIMARS села Нижнего Стародубского района погибла местная жительница, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в МАКСе. Он подчеркнул, что семье погибшей будет оказана необходимая помощь.

Очередное варварское преступление киевского режима. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей, — отметил он.

Ранее сообщалось, что получивший тяжелое ранение 1 июля при ударе беспилотника по автомобилю в поселке Уразово житель Белгородской области скончался в больнице. Инцидент произошел в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Утром 9 июля силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

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