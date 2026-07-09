Ученый ответил, какие астрономические события пройдут в ближайшее время Ученый Эйсмонт: главным событием в июле станет метеорный поток

Главным астрономическим событием июля станет метеорный поток Южные дельта-Аквариды, рассказал «Радио 1» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он отметил, что явление пройдет в ближайшее воскресенье, 12 июля.

Нам в этом плане не повезет: пик приходится на полнолуние. Это так называемая Оленья Луна — название, которое дали индейцы. Луна будет подсвечивать небо, и это слегка помешает наблюдению метеорного потока, — рассказал Эйсмонт.

Ученый подчеркнул, что в ясную погоду можно будет наблюдать до 25 метеоров в час на юго-востоке неба. Также, по его словам, 17 июля можно будет увидеть Венеру в ночном небе.

Ранее астроном Екатерина Типикина рассказала, что жители Центральной России в июле смогут наблюдать необычное атмосферное явление — серебристые облака. Они представляют собой самые высокие облака Земли, состоящие из ледяных кристаллов, подсвеченных солнцем.