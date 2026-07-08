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08 июля 2026 в 11:00

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, кефир, сыр и зелень — и через 10 минут на столе турецкие гезлеме, которые нежнее лаваша и вкуснее хачапури. Получается обалденная вкуснятина: гезлеме снаружи хрустящие, румяные, а внутри — тягучий, расплавленный сыр с ароматом свежей зелени, который тает во рту.

Идеально на завтрак, обед или как перекус. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и быстрого блюда без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 1/2 ч. ложки соли, 200 г сыра фета (или брынзы), 100 г моцареллы, пучок зелени (укроп, петрушка), растительное масло для жарки. Замесите тесто из муки, кефира и соли, дайте отдохнуть 10 минут. Сыр разомните, смешайте с рубленой зеленью. Тесто разделите на 4 части, раскатайте в тонкие лепешки. На одну половину лепешки выложите начинку, накройте второй половиной и защипните края. Обжаривайте на сухой разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти гезлеме — даже те, кто не любит сыр, просили добавки! Тесто тонкое, начинка тягучая. Кстати, вместо феты можно взять сулугуни или адыгейский сыр.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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