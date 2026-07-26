Беру гауду, 2 яйца и стакан муки: сырная лепешка на завтрак — мягкая, пышная, ароматная

Вместо пиццы, пирогов и оладушек на завтрак и к чаю часто готовлю сырную лепешку. Из минимального набора ингредиентов получается очень мягкое, ароматное лакомство на завтрак или к чаю.

Ингредиенты: 300 г гауды (можно заменить смесью сыров), 2 яйца, щепотка соли, 1 стакан муки. Сыр натрите на крупной терке, смешайте с яйцами, солью и мукой до получения однородного, слегка липкого теста. Выложите его на противень, застеленный пергаментом, разровняйте в лепешку толщиной 1–1,5 см, при желании смажьте желтком для блеска и запекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистого верха.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать приготовить сырную лепешку. Понравилось, что она долго остается мягкой, а сыр тянется при разрезе. Совет: дайте лепешке постоять 5 минут после выпечки перед нарезкой — она будет лучше держать форму.

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