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26 июля 2026 в 16:30

Беру гауду, 2 яйца и стакан муки: сырная лепешка на завтрак — мягкая, пышная, ароматная

Фото: D-NEWS.ru
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Вместо пиццы, пирогов и оладушек на завтрак и к чаю часто готовлю сырную лепешку. Из минимального набора ингредиентов получается очень мягкое, ароматное лакомство на завтрак или к чаю.

Ингредиенты: 300 г гауды (можно заменить смесью сыров), 2 яйца, щепотка соли, 1 стакан муки. Сыр натрите на крупной терке, смешайте с яйцами, солью и мукой до получения однородного, слегка липкого теста. Выложите его на противень, застеленный пергаментом, разровняйте в лепешку толщиной 1–1,5 см, при желании смажьте желтком для блеска и запекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистого верха.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать приготовить сырную лепешку. Понравилось, что она долго остается мягкой, а сыр тянется при разрезе. Совет: дайте лепешке постоять 5 минут после выпечки перед нарезкой — она будет лучше держать форму.

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Проверено редакцией
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лепешки
сыр
Дарья Иванова
Д. Иванова
Беру гауду, 2 яйца и стакан муки: сырная лепешка на завтрак — мягкая, пышная, ароматная Вместо пиццы, пирогов и оладушек на завтрак и к чаю часто готовлю сырную лепешку. Из минимального набора ингредиентов получается очень мягкое, ароматное лакомство на завтрак или к чаю.
300 г гауды (можно заменить смесью сыров)
2 яйца
щепотка соли
1 стакан муки
>
Сыр натрите на крупной терке, смешайте с яйцами, солью и мукой до получения однородного, слегка липкого теста.
Выложите его на противень, застеленный пергаментом, разровняйте в лепешку толщиной 1-1,5 см, при желании смажьте желтком для блеска и запекайте при 180 градусах 20-25 минут до золотистого верха.
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