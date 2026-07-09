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09 июля 2026 в 13:41

Польский политик передал российским военным на Украине аптечки

Лидер польской партии Front Толвиньский оказал помощь российским военным

ВС РФ ВС РФ Фото: Стрингер/NEWS.ru
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Лидер польской политической партии Front Кшиштоф Толвиньский рассказал в соцсетях, что передал российским военнослужащим в зоне СВО комплекты первой медицинской помощи. Политик подчеркнул, что акция была профинансирована исключительно из сбережений его единомышленников.

Политическая партия Front от своего имени, а также от имени тех немногих, кто, инстинктивно чувствуя угрозу, испытывает прилив здравомыслия, символически из собственных — частных — средств передала в знак того, что не все безрассудны, унижены и безответственны, пакет медицинской помощи ребятам из окопов, — написал политик.

Кроме того, руководитель партии Front подверг резкой критике безоговорочную и безвозмездную поддержку официального Киева со стороны Варшавы, назвав ее недальновидной. В завершение Толвиньский предупредил соотечественников, что подобная слепая вовлеченность Польши в чужой конфликт неизбежно повлечет за собой тяжелые исторические и геополитические последствия со стороны как Украины, так и России.

Ранее глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не передаст Украине польские истребители МиГ-29. По его словам, решение было принято из-за отказа Киева передавать технологии беспилотных летательных аппаратов.

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