Экс-генерал обратил внимание на одну деталь в деле о покушении на Ермолаева

Экс-генерал обратил внимание на одну деталь в деле о покушении на Ермолаева Экс-генерал ФСБ Михайлов: на Украине не назвали заказчика покушения на Ермолаева

На Украине так и не назвали имя заказчика покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева, рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов в интервью KP.RU. По его словам, убийство «было выгодно всем».

Убийство Ермолаева, что называется, было выгодно всем. И начальству арестованных, и заказчиков могли негласно попросить сделать это определенные персоны, которые преследовали собственную цель, — заявил Михайлов.

Ранее депутат Народного совета ЛНР Владимир Поляков заявил, что покушение на украинского бизнесмена в Монако могло быть организовано по заказу президента Украины Владимира Зеленского и его команды. По его словам, все было спланировано по «чисто украинскому почерку: громко, нагло и с размахом».

До этого государственный министр Мирман передавал, что взрыв, произошедший в княжестве Монако, насколько ему известно, является первым терактом в истории этого государства. Он не исключил, что взрывное устройство было снабжено поражающими элементами, такими как болты и дробь.