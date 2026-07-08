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08 июля 2026 в 07:25

Названо имя возможного заказчика убийства украинского бизнесмена в Монако

Депутат Поляков назвал Зеленского возможным заказчиком убийства Ермолаева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако было спланировано по заказу президента Украины Владимира Зеленского и его команды, заявил ТАСС депутат Народного совета ЛНР Владимир Поляков. По его словам, все было спланировано по «чисто украинскому почерку: громко, нагло и с размахом». По его мнению, гадать о причастности Киева к теракту в Монако не приходится — французские следователи не случайно разыскивали гражданку Украины, предположительно заложившую бомбу.

Я, честно говоря, даже не удивился, когда увидел новости про взрыв в Монако. Это же чисто украинский почерк: громко, нагло и с размахом. То, что в княжестве, где никогда ничего подобного не было, вдруг рвануло, уже о многом говорит. Киевский режим дотянулся даже до этой тихой гавани для богачей. <…> Зеленский ли приказал убрать Ермолаева? Думаю, да, — указал парламентарий.

Депутат также не исключил, что Ермолаев мог фигурировать в так называемых «пленках Миндича». По мнению Полякова, эти записи обнажили всю изнанку украинских элит — кто и в каких объемах выводил деньги за рубеж, кто пользовался доступом к государственным ресурсам. Ермолаев, по его словам, является частью той самой сети, которая разворовывала страну в условиях боевых действий.

Ранее украинка Анастасия Березовская, организовавшая теракт в Монако, была заснята камерами местного салона связи незадолго до взрыва. Она приобретала батарею для телефона в трех кварталах от места преступления.

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