Названа отрасль, показавшая рост продаж на 9,1% в июне

По итогам июня уровень продаж карт фитнес-клубов увеличился на 9,1%, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. При этом, по ее словам, посещаемость спортивных центров выросла на 7,7%.

Продажи клубных карт в российских фитнес-клубах в июне 2026 года выросли в среднем на 9,1% к июню 2025 года, однако по отношению к маю снизились на 3,4%. Продажи дополнительных услуг в июне увеличились в среднем по стране на 12,9% год к году, посещаемость и загруженность клубов — на 7,7%. Совокупная выручка отрасли выросла на 10,45%. На спрос влияют снижение покупательской способности, психологическая напряженность и неопределенность будущего. Клиенты осторожнее принимают решения о крупных платежах, в том числе о покупке или продлении годовой клубной карты, — поделилась Силина.

Она подчеркнула, что клиент не прекращает занятия фитнесом полностью, а лишь изменяет свое поведение. По словам эксперта, он может отложить покупку или продление годового абонемента, а также предпочесть более гибкие варианты. При этом, отметила глава НФС, те, кто остаются в клубе, продолжают посещать персональные тренировки, пользоваться услугами восстановления, спа и бассейна.

По итогам II квартала 2026 года средний показатель продаж клубных карт вырос на 11,2% к II кварталу 2025 года, продажи дополнительных услуг — на 14%, посещаемость и загруженность клубов — на 8,8%. Совокупная выручка отрасли за квартал составила 59,31 млрд рублей, прирост к прошлому году — 14,9%. Клубы, конечно, продолжат бороться за продажи: это прямые деньги для бизнеса. Но на фоне роста стоимости лида, сбоев в коммуникационных цепочках и смены каналов взаимодействия с аудиторией еще сильнее возрастает значение удержания, качества обслуживания и работы с действующей клиентской базой, — добавила Силина.

Она подчеркнула, что увеличение выручки не всегда свидетельствует о повышении прибыльности. По словам эксперта, расходы фитнес-клубов по всей России в 2026 году выросли в среднем на 27%, тогда как цены на услуги увеличились лишь примерно на 10%. В результате, заключила глава НФС, средняя маржинальность в бизнесе снизилась до 5%.

Ранее Силина рассказала, что с января по май продажи спортивного инвентаря отечественного производства в среднем выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ее словам, наиболее высокую динамику демонстрируют производители силового и уличного оборудования.