В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля Получивший ранения при атаке ВСУ житель Белгородской области умер в больнице

Получивший тяжелое ранение 1 июля при ударе беспилотника по автомобилю в поселке Уразово житель Белгородской области скончался в больнице, сообщил в МАКСе региональный оперативный штаб. Инцидент произошел в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Вчера в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона на автомобиль в поселке Уразово 1 июля, — говорится в сообщении.

1 июля оперативный штаб региона сообщил, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, один человек погиб на месте. Еще трое получили ранения, всех их доставили в больницу. Удар был нанесен по транспортному средству в поселке Уразово Валуйского округа.

Утром 9 июля врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что в Белгородской области за 24 часа зафиксировано 75 ударов, в результате одного из них погиб мирный житель. По его словам, еще 22 человека пострадали, среди них — несовершеннолетняя девушка. Она была оперативно переведена для дальнейшего лечения в федеральный медицинский центр.

Пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России в ночь на 9 июля. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.