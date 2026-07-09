Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 09:49

В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля

Получивший ранения при атаке ВСУ житель Белгородской области умер в больнице

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Получивший тяжелое ранение 1 июля при ударе беспилотника по автомобилю в поселке Уразово житель Белгородской области скончался в больнице, сообщил в МАКСе региональный оперативный штаб. Инцидент произошел в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Вчера в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона на автомобиль в поселке Уразово 1 июля, — говорится в сообщении.

1 июля оперативный штаб региона сообщил, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, один человек погиб на месте. Еще трое получили ранения, всех их доставили в больницу. Удар был нанесен по транспортному средству в поселке Уразово Валуйского округа.

Утром 9 июля врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что в Белгородской области за 24 часа зафиксировано 75 ударов, в результате одного из них погиб мирный житель. По его словам, еще 22 человека пострадали, среди них — несовершеннолетняя девушка. Она была оперативно переведена для дальнейшего лечения в федеральный медицинский центр.

Пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России в ночь на 9 июля. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

Регионы
Белгородская область
атаки ВСУ
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.