Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки СК сообщил об обнаружении тела второй пропавшей в Туве девочки

Найдено тело, предположительно, второй пропавшей в Кызыле девочки, сообщили в следственном управлении СК РФ по Туве. Ребенок ушел из дома вместе с подругой 1 июля.

В Республике Тыва обнаружено тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Кызыле, — рассказали в ведомстве.

Ранее поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района тела девочки, предположительно, одной из пропавших 1 июля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

До этого стало известно, что спасатели обследовали более 100 км прибрежной зоны в поисках двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле. За сутки поисковые группы прошли участок от села Ийи-Тал до города Шагонар.

Также следователи установили, что перед уходом девочки сообщили родителям, что собираются погулять. Камеры наблюдения засняли школьниц, когда те направлялись к дамбе на Енисее. Позже на берегу реки обнаружили их обувь и мобильные телефоны.