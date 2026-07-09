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09 июля 2026 в 10:03

Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки

СК сообщил об обнаружении тела второй пропавшей в Туве девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Найдено тело, предположительно, второй пропавшей в Кызыле девочки, сообщили в следственном управлении СК РФ по Туве. Ребенок ушел из дома вместе с подругой 1 июля.

В Республике Тыва обнаружено тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Кызыле, — рассказали в ведомстве.

Ранее поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района тела девочки, предположительно, одной из пропавших 1 июля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

До этого стало известно, что спасатели обследовали более 100 км прибрежной зоны в поисках двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле. За сутки поисковые группы прошли участок от села Ийи-Тал до города Шагонар.

Также следователи установили, что перед уходом девочки сообщили родителям, что собираются погулять. Камеры наблюдения засняли школьниц, когда те направлялись к дамбе на Енисее. Позже на берегу реки обнаружили их обувь и мобильные телефоны.

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