Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек В Туве нашли тело, которое может принадлежать одной из пропавших девочек

Найдено тело, предположительно, одной из пропавших в Туве девочек, сообщили в СУ СК по региону. По данным ведомства, оно находилось на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района.

Сегодня поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района тела девочки, предположительно, одной из пропавших 1 июля. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что две девочки пропали вечером 1 июля. К их поискам были привлечены сотрудники полиции, МЧС, волонтеры, добровольные дружины, а также водолазы и специалисты по БПЛА.

До этого сестра пропавшего ребенка заявила, что подростки ушли из дома без разрешения. По ее словам, сначала родители начали самостоятельно искать их в местах, где они обычно гуляют. Позднее их мобильные телефоны были обнаружены на берегу Енисея неподалеку от места проживания. По словам сестры, поиски вели всю ночь, однако результатов они не дали. Она также отметила, что девочки хорошо учились, не уходили надолго из дома и не конфликтовали с родителями.