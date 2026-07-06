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06 июля 2026 в 10:03

Психологи работают с родителями пропавших в Туве девочек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Психологическая помощь оказывается родителям пропавших в Туве двух девочек 12 и 13 лет, сообщили в пресс-службе правительства региона в МАКСе. Отмечается, что дети росли в обеспеченных многодетных семьях.

Родителям девочек оказывается постоянная психологическая помощь, — сообщили в пресс-службе.

Следователи установили, что дети не сбегали из дома — перед уходом они сообщили родителям, что собираются погулять. Камеры наблюдения в последний раз зафиксировали школьниц, когда те направлялись к дамбе на берегу Енисея. Позже на берегу реки обнаружили их обувь и мобильные телефоны.

Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что в Туве к поискам двух пропавших девочек планируют привлечь ветеранов специальной военной операции. Для координации работ в регионе создадут специальный республиканский штаб.

До этого спасатели обследовали 97 км береговой линии в ходе поисков девочек. В ведомстве рассказали, что 5 июля зона поисков была расширена до Улуг-Хемского района.

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