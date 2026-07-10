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10 июля 2026 в 17:03

Спасатель предположил, что могло случиться с погибшими в Кызыле девочками

Спасатель Ластовина: погибшие в Кызыле девочки могли утонуть в реке Енисей

Фото: tuva.sledcom.ru
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Две погибшие в Кызыле девочки могли утонуть в реке Енисей, сообщил NEWS.ru бывший инструктор спецназа, начальник пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Александр Ластовина. Нахождение тел в 60 километрах друг от друга может свидетельствовать о том, что одна из них могла зацепиться за что-то в воде, а другую унесло течением дальше, отметил он.

Скорее всего, они утонули. Например, одна из них могла пойти купаться, плавать и начала тонуть. Вторая пришла ее спасать и, возможно, прыгнула в одежде. Енисей — река мощная, тем более на все это ушел не один день, почти за неделю [нашли], — сказал специалист.

Он посоветовал родителям объяснять детям, что купание в опасных местах недопустимо. По его словам, взрослым следует проводить инструктажи, рассказывать о реальных несчастных случаях и не скрывать правду.

Девочки пропали вечером 1 июля — они ушли из дома на прогулку и не вернулись. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они направились в сторону реки Енисей. На берегу были обнаружены мобильные телефоны, принадлежавшие пропавшим. К поискам привлекались сотни человек, включая кинологов, водолазов, спасателей и группы на сапбордах. Вскоре детей обнаружили мертвыми.

Общество
Тува
Кызыл
Енисей
дети
спасатели
Анна Акимова
А. Акимова
Степанида Королева
С. Королева
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