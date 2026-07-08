Спасатели обследовали более 110 км береговой зоны в поисках девочек в Туве

Спасатели обследовали более 110 км береговой зоны в поисках девочек в Туве

Спасатели обследовали более 100 км прибрежной зоны в поисках двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Тыва в мессенджере МАКС. За сутки поисковые группы прошли участок от села Ийи-Тал до города Шагонар.

МЧС Тувы продолжает активные поиски двух пропавших девочек. Итоги поисковых мероприятий за сутки (7 июля): спасателями Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России от села Ийи-Тал до города Шагонара всего обследовано 110 км прибрежной зоны, осмотрено 12 островов, пять заломов (скоплений коряг и древесины), — говорится в сообщении.

Всего в поисковых мероприятиях были задействованы 717 человек и 180 единиц техники, включая 41 плавсредство и 12 беспилотников. Работы по поиску пропавших продолжаются.

Ранее пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Тыва сообщила, что школьницу, пропавшую 4 июля в Кызыле, нашли. В настоящий момент жизни и здоровью 15-летней девочки ничего не угрожает. По информации силовиков, девочка ранее уже уходила из дома.