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07 июля 2026 в 09:42

Раскрыта судьба пропавшей в Туве 15-летней школьницы

МВД: пропавшую в Туве 15-летнюю школьницу обнаружили живой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Школьницу, пропавшую 4 июля в Кызыле, нашли, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Тыва в соцсети «ВКонтакте». В настоящий момент жизни и здоровью 15-летней девочки ничего не угрожает. По информации силовиков, девочка ранее уже уходила из дома.

Разыскиваемая несовершеннолетняя найдена. В период отсутствия девочка бродяжничала на территории города Кызыла, противоправных действий в отношении нее не совершалось. Несовершеннолетняя воспитывается в неполной семье, ранее неоднократно уходила из дома, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба регионального управления МВД России по Туве сообщила, что две 13-летние школьницы пропали в республике. Девочки ушли из дома вечером 1 июля и обратно не вернулись. По данным ведомства, они могли быть на берегу Енисея.

Кроме того, в пресс-службе регионального следственного управления СК России сообщили, что пятилетний мальчик, пропавший 4 июля в садоводческом товариществе «Майский» Конаковского района Тверской области, вернулся домой самостоятельно. В ближайшее время следователь установит все обстоятельства его исчезновения.

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