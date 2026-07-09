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09 июля 2026 в 10:29

Мошенники выманили у пенсионера деньги и золото почти на 100 млн рублей

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам ценности на сумму более 95 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полиция Санкт-Петербурга ищет аферистов, выманивших у пенсионера деньги и золотые слитки на общую сумму более 95 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД России. Во вторник, 7 июля, в полицию обратился 79-летний местный житель, которого неизвестные под видом сотрудников различных структур за несколько недель убедили в необходимости передать курьерам ценности под предлогом декларирования.

В общей сложности потерпевший передал злоумышленникам более 95 млн рублей, включая денежные средства и драгоценные металлы, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленников и их местонахождения.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники от лица силовиков убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным людям» во избежание уголовной ответственности за якобы оказание помощи ВСУ. Злоумышленники представляются сотрудниками Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, Казначейства или других госорганов.

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