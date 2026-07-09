Адвокат назвал вероятный тюремный срок Шурыгиной

Скандальной блогерше Диане Шурыгиной (настоящее имя — Диана Шлянина) может грозить до трех лет лишения свободы за распространение порнографических материалов, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. При этом, по его словам, из окончательного приговора обвиняемой вычтут срок, который она проведет в следственном изоляторе.

Согласно правилам, с домашнего ареста идут на условный срок, а из следственного изолятора — уже на реальный. Обычно в СИЗО засчитывают один день срока за полтора. То есть два месяца, которые отсидела Диана, засчитаются за три. Я думаю, что при данном раскладе на первый раз ей, скорее всего, дадут два-три года в тюрьме. И время, проведенное в СИЗО, вычтут из наказания, которое ей назначит суд, — поделился Бенхин.

Ранее Троицкий суд Москвы изменил меру пресечения Шурыгиной, поместив ее в СИЗО. Причиной стало нарушение условий домашнего ареста.

До этого Мосгорсуд продлил арест бывшей девушке рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Тине Романовой, известной также как Кристина Лекси. Она обвиняется в создании и распространении порнографического контента через интернет.