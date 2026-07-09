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09 июля 2026 в 11:18

Пострадавшую от удара дрона девушку перевезли в Москву в тяжелом состоянии

ТАСС: пострадавшая от атаки ВСУ в Белгороде находится в РДКБ в тяжелом состоянии

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Девушку, которая серьезно пострадала во время атаки ВСУ в Белгородской области, перевезли в Москву в Российскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Она получила ранения после удара украинского дрона по селу Таврово.

По имеющимся данным, БПЛА атаковал местный торговый центр. Пострадавшей девушке 17 лет, сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В столичное отделение реанимации и интенсивной терапии она доставлена в сопровождении белгородских врачей.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о шести пострадавших и одном погибшем во время атаки ВСУ на Таврово. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Шуваева, одной из пострадавших оказалась несовершеннолетняя девочка. У нее осколочные ранения. Также ранения получили еще четыре человека. Кроме того, атака украинского дрона вызвала травму внутреннего уха у одной женщины.

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