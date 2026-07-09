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09 июля 2026 в 12:08

ВФЛА оспорит решение World Athletics о продлении санкций для россиян

ВФЛА через Спортивный арбитражный суд пытается отстоять права российских атлетов

Фото: imago-images.de/Global Look Press
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Всероссийская федерация легкой атлетики официально обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать вердикт международной ассоциации World Athletics, сообщает ТАСС. Российская сторона категорически не согласна с очередным решением руководства международной структуры.

Для представления позиции ВФЛА в арбитражном процессе привлечены опытные международные юристы, специализирующееся в области спортивного права, в том числе в Спортивном арбитражном суде. Иск подан в пятидневный срок, предусмотренный конституцией World Athletics, что позволило соблюсти все процессуальные требования, — сообщили в пресс-службе.

Ранее легкоатлетическая ассоциация World Athletics оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение было принято по итогам заседания совета организации, которое прошло в формате видеоконференции.

До этого сообщалось, что совет Международной шахматной федерации принял решение приостановить членство Федерации шахмат России в организации. Главной причиной таких радикальных мер со стороны спортивных чиновников названо полное неисполнение требований CAS.

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