Россиянин дорого поплатился за фиктивную регистрацию двоих знакомых Жителя Вихоревки оштрафовали на 100 тыс. рублей за фиктивную регистрацию людей

В Иркутской области 29-летнего жителя Вихоревки оштрафовали на 100 тыс. рублей за фиктивную регистрацию двоих человек — родственницы жены и знакомого, пишет Angarsky со ссылкой на прокуратуру региона. Соответствующее решение вынес Братский районный суд.

По данным ведомства, мужчина прописал знакомых в своей квартире, зная, что они фактически не будут там жить. Он оформил регистрацию через МФЦ. Свою вину местный житель полностью признал.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя за фиктивную постановку на учет девяти иностранных граждан и постановил конфисковать использованную для этого комнату. Инстанция признала недвижимость средством совершения преступления в сфере незаконной миграции.