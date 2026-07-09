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09 июля 2026 в 12:27

Подолог ответила, можно ли детям делать маникюр

Подолог Красюк: детям и подросткам нельзя делать маникюр

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Детям и подросткам не рекомендуется делать маникюр, рассказала 360.ru подолог, остеопат, мануальный терапевт, руководитель Медицинского центра подологии и остеопатии Татьяна Красюк. Она отметила, что во время такой процедуры спиливают кутикулу и птеригий.

Мы физически отрываем эту физиологическую защиту. Кутикула и птеригий плотно прирастают к ногтю. Сразу за кутикулой находится ростковая зона, и микротравмы там могут быть воротами для инфекции. Это не обязательно воспалительный процесс, может быть и вирус, — объяснила Красюк.

Подолог подчеркнула, что в новом ГОСТе не рекомендуется делать маникюр детям до 14 лет. По ее словам, у детей и подростков ткани еще не сформировались, что может привести к будущим проблемам с формой ногтевой пластины.

Ранее лешмейкер Мутриба Бободжонова рассказала, что наращивание ресниц — это безопасная процедура, но все-таки ее лучше делать с перерывами. По ее словам, в группе риска обладательницы чувствительной кожи, которым желательно выдерживать паузу.

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