Россиянам назвали бьюти-процедуру, которую лучше не делать без перерывов Лешмейкер Бободжонова: при наращивании ресниц лучше иногда делать перерывы

Наращивание ресниц — это безопасная процедура, но все-таки ее лучше делать с перерывами, заявила Lenta.ru лешмейкер Мутриба Бободжонова. По словам собеседницы, в группе риска обладательницы чувствительной кожи, которым желательно выдерживать паузу.

Даже при идеальной работе мастера короткие паузы помогают оценить состояние натуральных ресниц и вовремя скорректировать схему наращивания, — пояснила она.

Эксперт добавила, что при правильном выполнении процедура наращивания ресниц не вредит натуральным волоскам. Проблемы возникают из-за ошибок мастера: слишком длинных или тяжелых искусственных ресниц, склеивания и некачественных материалов. Нарушение техники может привести к ломкости, деформации и выпадению ресниц.

Специалист также посоветовала уделять внимание уходу. Бободжонова порекомендовала делать коррекцию каждые две-четыре недели, аккуратно очищать ресницы и стараться не тереть глаза, не спать лицом в подушку и не снимать ресницы самостоятельно. Для укрепления можно использовать сыворотки с пептидами, увлажняющие средства и составы для стимуляции роста.

Ранее биолог Ирина Лялина предупредила, что даже совсем небольшие порезы во время маникюра или педикюра могут впоследствии привести к ампутации и заражению ВИЧ. По ее словам, во время процедуры инструменты часто контактируют с водой, кожей и микробами, что повышает риск попадания в ранки бактерий, грибков и даже вирусов.