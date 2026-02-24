Британский инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк, известный как «король губ», скончался после неудачной бьюти-процедуры, сообщает The Sun. По информации издания, полиция подозревает двух человек в непредумышленном убийстве.

Трагически погиб прозванный «королем губ» телезвезда, одержимый [моделью] Ким Кардашьян. Полиция задержала двух человек по подозрению в непредумышленном убийстве, — отметил источник издания.

Вскоре их отпустили под залог на время расследования. Уточняется, что сам Парк работал косметологом. В 2024 году он был задержан по подозрению в непредумышленном убийстве женщины в результате увеличения ягодиц. До момента своей гибели инфлюенсер находился под залогом, обвинения ему так и не были предъявлены.

Ранее жительница Махачкалы стала фигуранткой уголовного дела об оказании косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным СК РФ, одна из ее клиенток получила тяжкий вред здоровью после косметологической процедуры.

До этого жительница Краснодара получила глубокие ожоги лица после сеанса бюджетной фототерапии у косметолога на дому. Девушка по имени Влада планировала избавиться от купероза с помощью аппарата BPL. Услугу оценили в 10 тыс. рублей.