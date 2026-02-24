Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 11:15

«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры

The Sun: в Великобритании умер одержимый бьюти-процедурами инфлюенсер

Джордан Джеймс Парк Джордан Джеймс Парк Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Британский инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк, известный как «король губ», скончался после неудачной бьюти-процедуры, сообщает The Sun. По информации издания, полиция подозревает двух человек в непредумышленном убийстве.

Трагически погиб прозванный «королем губ» телезвезда, одержимый [моделью] Ким Кардашьян. Полиция задержала двух человек по подозрению в непредумышленном убийстве, — отметил источник издания.

Вскоре их отпустили под залог на время расследования. Уточняется, что сам Парк работал косметологом. В 2024 году он был задержан по подозрению в непредумышленном убийстве женщины в результате увеличения ягодиц. До момента своей гибели инфлюенсер находился под залогом, обвинения ему так и не были предъявлены.

Ранее жительница Махачкалы стала фигуранткой уголовного дела об оказании косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным СК РФ, одна из ее клиенток получила тяжкий вред здоровью после косметологической процедуры.

До этого жительница Краснодара получила глубокие ожоги лица после сеанса бюджетной фототерапии у косметолога на дому. Девушка по имени Влада планировала избавиться от купероза с помощью аппарата BPL. Услугу оценили в 10 тыс. рублей.

смерти
операции
Великобритания
бьюти-услуги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совет Госдумы изучит подлый замысел Британии и Франции по Украине
Дугин объяснил, какой исторический договор могли бы заключить США и Россия
Россиянам назвали неочевидную опасность неиспользуемых кредиток
Военэксперт ответил, как РФ ответит Франции на передачу ядерного оружия ВСУ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.