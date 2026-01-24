Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Поход к дешевому косметологу кончился для девушки ожогом на все лицо

Жительница Краснодара получила глубокие ожоги лица после домашней фототерапии

Жительница Краснодара получила глубокие ожоги лица после сеанса бюджетной фототерапии у косметолога на дому, сообщил Telegram-канал Mash. Девушка по имени Влада планировала избавиться от купероза с помощью аппарата BPL. Услугу оценили в десять тысяч рублей.

Однако 15-минутный сеанс обернулся для нее «адской болью», которую мастер просила просто перетерпеть ради обещанного эффекта. Несмотря на заверения косметолога, что краснота сойдет за три дня, последствия оказались катастрофическими. Уже на второй день у пострадавшей начался отек гортани и развился болевой шок на фоне сильного стресса. Вместо обещанного восстановления за неделю на лице пациентки образовались стойкие пятна и повреждения, которые не проходят уже более полугода.

Травма нанесла серьезный удар по психологическому состоянию девушки: из-за рубцов и гиперпигментации она боится выходить на улицу. Для восстановления кожи Владе требуется длительное и дорогостоящее лечение. По предварительным оценкам специалистов, курс реабилитации обойдется ей более чем в 200 тыс. рублей. Пострадавшая намерена добиваться справедливости, так как последствия «домашнего омоложения» кардинально изменили ее жизнь.

Ранее следователи провели обыск в частной клинике в Москве, в которой во время процедуры по увеличению ягодиц скончалась популярная блогерша Юлия Бурцева. Ответственная за процедуру специалистка оказалась самоучкой, у нее не было документов, подтверждающих ее квалификацию.

