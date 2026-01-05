Полиция задержала хирурга-самоучку из клиники, где умерла блогерша

Полиция задержала врача частной клиники Elmas, где во время увеличения ягодиц скончалась блогер Юлия Бурцева, сообщил Telegram-канал Mash. Задержанная, 26-летнюя Шоира Назуллоева, не являлась штатной сотрудницей клиники, а лишь арендовала там кабинет для проведения косметологических манипуляций, утверждает канал.

В ходе проверки выяснилось, что у девушки, приехавшей из Таджикистана, полностью отсутствует профильное медицинское образование. Канал сообщает, что Назуллоевой уже предъявлено официальное обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности», которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

О трагедии в клинике стало известно 4 января. Блогер Юлия Бурцева решила сделать процедуру увеличения ягодиц, ради чего приехала в Россию из Италии на новогодние праздники и обратилась к Назуллоевой. Блогер, известная своими видео в TikTok и Telegram, планировала встретить Новый год с близкими, но во время операции у нее начались осложнения. Женщину экстренно доставили в одну из городских больниц, но спасти ее не удалось.