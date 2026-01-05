Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:38

Полиция задержала хирурга-самоучку из клиники, где умерла блогерша

Mash: врач умершей от увеличения ягодиц блогерши Бурцевой оказалась самоучкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Полиция задержала врача частной клиники Elmas, где во время увеличения ягодиц скончалась блогер Юлия Бурцева, сообщил Telegram-канал Mash. Задержанная, 26-летнюя Шоира Назуллоева, не являлась штатной сотрудницей клиники, а лишь арендовала там кабинет для проведения косметологических манипуляций, утверждает канал.

В ходе проверки выяснилось, что у девушки, приехавшей из Таджикистана, полностью отсутствует профильное медицинское образование. Канал сообщает, что Назуллоевой уже предъявлено официальное обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности», которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

О трагедии в клинике стало известно 4 января. Блогер Юлия Бурцева решила сделать процедуру увеличения ягодиц, ради чего приехала в Россию из Италии на новогодние праздники и обратилась к Назуллоевой. Блогер, известная своими видео в TikTok и Telegram, планировала встретить Новый год с близкими, но во время операции у нее начались осложнения. Женщину экстренно доставили в одну из городских больниц, но спасти ее не удалось.

Москва
блогеры
врачи
хирурги
задержания
пластические операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка повторила тренд из соцсетей и получила пузыри на коже вместо лайков
Обломки БПЛА упали на жительницу липецкого города
Свиридова похвасталась фотографией с 22-летним красавчиком
Экс-помощница Байдена раскрыла его истинное отношение к России
«Империализм в чистом виде»: в Германии осудили США за атаку на Венесуэлу
Сотрудники многострадального Лувра решили проучить Министерство культуры
Стала известна дата похорон Хорошева
Десятки человек вышли к суду в Нью-Йорке на фоне скандала с Мадуро
Пожизненное или смертная казнь? Как судят Мадуро, в чем его обвинили США
Политолог раскрыл, чем может обернуться для Трампа атака на Венесуэлу
Жильцы трех домов на Кубани остались без крова из-за снега
Дело Мадуро рассмотрит судья Хеллерштейн, выносивший решение против Трампа
Полиция задержала хирурга-самоучку из клиники, где умерла блогерша
Блогер раскрыл, почему Зеленский встревожился после ударов США по Венесуэле
Налоговый вычет: как вернуть часть уплаченных налогов
Названа причина, по которой Долина не передала квартиру Лурье в срок
В Германии задержали бывшего депутата Рады из-за финансовых афер
Харьков содрогнулся от серии взрывов
Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Венесуэлу
Россия поставила рекорд по пожизненным приговорам: за что сажают, детали
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.