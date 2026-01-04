Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 22:38

«112» озвучил имя скончавшейся после приема в клинике москвички

«112»: скончавшейся после приема в элитной клинике оказалась блогерша Бурцева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Telegram-канал «112» озвучил имя девушки, которая скончалась в Москве после проведения пластической операции. Канал отметил, что пострадавшей оказалась 38-летняя блогер Юлия Бурцева.

По информации «112», смерть женщины наступила в результате осложнений после процедуры по увеличению ягодиц в одной из элитных клиник столицы. Канал уточнил, что врачи пытались спасти жизнь пациентки, однако их усилия не увенчались успехом. По факту трагедии правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Каналу стало известно, что блогерша постоянно проживала с семьей в Италии и недавно приехала в Москву специально для проведения операции. По версии «112», Юлия вела популярный блог, на который было подписано порядка 68 тыс. человек. Ее гибель вызвала широкий общественный резонанс.

Ранее Полина Борисова рассказала о перенесенных пластических операциях и опубликовала кадры из больничной палаты. Девушка сообщила, что за короткий срок прошла через ринопластику и комплексное липоскульптурирование. Врачи уменьшили ей грудь с шестого до третьего размера, а также провели перераспределение жировой ткани.

