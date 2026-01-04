«112» озвучил имя скончавшейся после приема в клинике москвички «112»: скончавшейся после приема в элитной клинике оказалась блогерша Бурцева

Telegram-канал «112» озвучил имя девушки, которая скончалась в Москве после проведения пластической операции. Канал отметил, что пострадавшей оказалась 38-летняя блогер Юлия Бурцева.

По информации «112», смерть женщины наступила в результате осложнений после процедуры по увеличению ягодиц в одной из элитных клиник столицы. Канал уточнил, что врачи пытались спасти жизнь пациентки, однако их усилия не увенчались успехом. По факту трагедии правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Каналу стало известно, что блогерша постоянно проживала с семьей в Италии и недавно приехала в Москву специально для проведения операции. По версии «112», Юлия вела популярный блог, на который было подписано порядка 68 тыс. человек. Ее гибель вызвала широкий общественный резонанс.

