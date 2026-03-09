Макрон высказался о целесообразности бомбардировок Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на Кипр заявил, что повлиять на ситуацию в Иране исключительно с помощью военной силы невозможно, передает 20minutes. Поводом для его визита в Никосию стало прибытие к берегам острова флагмана французского флота — авианосца «Шарль де Голль».

Макрон подчеркнул, что главная миссия авианосца и его экипажа — защита суверенитета Кипра как члена Евросоюза, а также обеспечение безопасности французских граждан, находящихся на острове. Присутствие «Шарля де Голля» вблизи Кипра — это, скорее, жест сдерживания и демонстрация солидарности с союзником, чем подготовка к прямому военному вмешательству в иранские дела.

Ранее Макрон объявил, что совместно с партнерами разрабатывается специальная оборонительная миссия, цель которой — восстановить безопасность морских перевозок в Ормузском проливе. Данная операция начнется после завершения острого периода текущего конфликта и будет предусматривать охрану торговых кораблей.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым на время регионального конфликта, а контроль за проходом обязан осуществлять Тегеран. Дипломат подчеркнул, что республика не пропустит через пролив суда враждебных государств.