Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 22:11

Макрон высказался о целесообразности бомбардировок Ирана

Макрон: бомбардировками ситуацию в Иране не изменить

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/L.Urman / Starface/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на Кипр заявил, что повлиять на ситуацию в Иране исключительно с помощью военной силы невозможно, передает 20minutes. Поводом для его визита в Никосию стало прибытие к берегам острова флагмана французского флота — авианосца «Шарль де Голль».

Макрон подчеркнул, что главная миссия авианосца и его экипажа — защита суверенитета Кипра как члена Евросоюза, а также обеспечение безопасности французских граждан, находящихся на острове. Присутствие «Шарля де Голля» вблизи Кипра — это, скорее, жест сдерживания и демонстрация солидарности с союзником, чем подготовка к прямому военному вмешательству в иранские дела.

Ранее Макрон объявил, что совместно с партнерами разрабатывается специальная оборонительная миссия, цель которой — восстановить безопасность морских перевозок в Ормузском проливе. Данная операция начнется после завершения острого периода текущего конфликта и будет предусматривать охрану торговых кораблей.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым на время регионального конфликта, а контроль за проходом обязан осуществлять Тегеран. Дипломат подчеркнул, что республика не пропустит через пролив суда враждебных государств.

Эммануэль Макрон
Кипр
Иран
бомбардировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Папочка, не обижайся»: «дочь» Трампа рассказала о причине войны в Иране
Макрон высказался о целесообразности бомбардировок Ирана
«Фантастика!»: США «обвинили» в странной геополитической закономерности
Продюсер «Иванушек International» допустил переименование группы
Названа причина срыва переговоров по сектору Газа
Дроны ВСУ ударили по трем мирным жителям в ДНР
Двух мальчиков почти на сутки потеряли в Дзержинске
В Израиле открестились от удара по школе для девочек
Пьяные подростки превратили ночное заведение в «бойцовский клуб»
Зеленский нашел виноватых в затягивании переговоров по Украине
Поддубный раскрыл связь между войной в Иране и СВО
Раскрыт масштаб поисков пропавших в Звенигороде детей
Зеленский решил выслужиться перед США на фоне ситуации на Ближнем Востоке
«Ошибочные и провокационные шаги»: Эрдоган обратился к Ирану
Свыше 20 БПЛА сбили над российскими регионами за шесть часов
Мерц нашел виноватого в ближневосточном конфликте
«Тысяча катастроф»: спасатели взломали дверь из-за спящего подростка
Трамп намекнул на силовой захват иранских ресурсов
Появились кадры из сгоревшей дотла квартиры в Зеленограде, где погибли двое
В ООН забили тревогу из-за отношения к смерти детей
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.