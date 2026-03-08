Зимняя Олимпиада — 2026
Ливан назвали виновником атаки БПЛА на британские базы

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press
За атакой на авиабазу Великобритании на Кипре стоит Ливан, заявил в интервью газете The Guardian министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос. По его словам, именно из этой ближневосточной страны был запущен беспилотник иранского производства, ударивший по военному объекту королевства.

Сейчас это факт, что мы должны смотреть в сторону ливанского фронта, — подчеркнул Комбос.

Он добавил, что Кипр попросил европейских партнеров отправить на остров военные корабли и авиацию. Комбос отметил, что поддержка уже прибыла. По его словам, Кипр хочет подключиться к системам и структурам НАТО настолько, насколько это в принципе возможно для не входящих в военный блок государств.

Ранее на британской авиабазе Акротири на Кипре объявили воздушную тревогу. Министерство иностранных дел Великобритании на фоне удара беспилотника по базе Акротири на Кипре объявило, что не исключает угрозы терактов на острове. Пресс-служба внешнеполитического ведомства также выпустила предупреждение для граждан.

