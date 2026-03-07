Лондон забил тревогу после удара по базе на Кипре

МИД Великобритании на фоне удара беспилотника по базе Акротири на Кипре сообщил, что не исключает угрозы терактов на острове. Пресс-служба внешнеполитического ведомства выпустила предупреждение для граждан.
Нельзя исключать террористические атаки на Кипре. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, посещаемых иностранными гражданами, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на британской авиабазе Акротири на Кипре объявили воздушную тревогу. Сирена звучала около часа, после чего в воздух подняли истребители. Персоналу сообщили о возможной угрозе безопасности и начали частичную эвакуацию сотрудников.
Минобороны Британии позже подтвердило удар беспилотника по авиабазе. По предварительным данным, есть незначительные повреждения. Однако никто в результате происшествия не пострадал.
После этого появилась информация о том, что Франция собирается разместить на Кипре противоракетные и противодроновые системы. Великобритания, в свою очередь, направит военный корабль и усилит защиту британских военно-воздушных сил на острове.