Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 13:20

Лондон забил тревогу после удара по базе на Кипре

МИД Британии предупредил об угрозе терактов после удара БПЛА по базе на Кипре

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Julia Kilian/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

МИД Великобритании на фоне удара беспилотника по базе Акротири на Кипре сообщил, что не исключает угрозы терактов на острове. Пресс-служба внешнеполитического ведомства выпустила предупреждение для граждан.

Нельзя исключать террористические атаки на Кипре. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, посещаемых иностранными гражданами, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на британской авиабазе Акротири на Кипре объявили воздушную тревогу. Сирена звучала около часа, после чего в воздух подняли истребители. Персоналу сообщили о возможной угрозе безопасности и начали частичную эвакуацию сотрудников.

Минобороны Британии позже подтвердило удар беспилотника по авиабазе. По предварительным данным, есть незначительные повреждения. Однако никто в результате происшествия не пострадал.

После этого появилась информация о том, что Франция собирается разместить на Кипре противоракетные и противодроновые системы. Великобритания, в свою очередь, направит военный корабль и усилит защиту британских военно-воздушных сил на острове.

Великобритания
теракты
Кипр
базы
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IHF решила судьбу молодежных сборных России по гандболу
Музыкант-иноагент вернулся в Израиль в разгар войны с Ираном
Вспышка кишечной инфекции произошла в российской школе
В Курскую область вернулись освобожденные из украинского плена
Военэксперт раскрыл циничный план ВСУ в преддверии 8 Марта
«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» по одной причине
Муж порезал онкобольную жену, чтобы уйти к любовнице
В МИД РФ сообщили о поиске точек соприкосновения между Россией и США
Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением» новых районов
Погода в Москве в воскресенье, 8 марта: ждать ли заморозков и мокрого снега
В США рассказали, как Трамп унизил Вэнса
Россиянин поднялся на пьедестал победителей Паралимпиады
Появились детали эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан
Мощный взрыв прогремел в Луганской Народной Республике
Иммиграционная служба США начала выслеживать россиян
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Ведуновой
Рябков ответил, каким в РФ видят новый договор по контролю над вооружениями
В конфликте с Ираном потратили столько ракет Patriot, сколько Киев за зиму
Невролог раскрыл популярный миф о головокружении
«Отпетые мошенники» резко ответили на слухи вокруг смерти жены Аморалова
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.