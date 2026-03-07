Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением» новых районов

Вооруженные силы США планируют нанести удары по территориям Ирана, которые до сих пор не были объектом атак, заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, рассматривается вероятность полного уничтожения районов и неизбежной гибели людей.

Сегодня по Ирану будет нанесен очень сильный удар. Из-за плохого поведения Ирана всерьез изучается возможность полного уничтожения районов и неминуемой гибели групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что США готовы принять нового лидера Ирана, если тот проявит дружелюбие к Соединенным Штатам и их союзникам. При этом американский лидер подчеркнул, что не намерен навязывать Ирану демократические ценности.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что утверждения о безоговорочной капитуляции страны — это всего лишь фантазии. Так он отреагировал на ультиматум Трампа, угрожавшего не признать иного исхода конфликта. Кроме того, президент призвал всех граждан, независимо от их вероисповедания и социального статуса, сплотиться и защитить страну, отложив в сторону внутренние разногласия ради преодоления нынешнего кризиса.