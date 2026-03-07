Появился снимок задержания устроившего взрыв в отделении банка подростка Задержали злоумышленника, устроившего взрыв в отделении банка в Путилково

Задержан злоумышленник, который, по предварительной информации, устроил взрыв в отделении банка в подмосковном Путилково, РЕН ТВ публикует соответствующий снимок. На нем правоохранители окружили подозреваемого.

Очевидцы рассказали, что незадолго до детонации из здания выбежал подросток. Школьника задержали местные — затем его передали прибывшим сотрудникам Росгвардии. Пострадавших, предварительно, нет. Взрывной волной выбило стекла, передает передает Telegram-канал Mash.

До этого сообщалось, что взрыв произошел в офисе ВТБ на Вольной улице. По предварительным данным, неизвестный мог подорвать банкомат.

Также два человека пострадали при возгорании автоцистерн в подмосковной деревне Поддубки под Дмитровом. По предварительной информации, пожар возник из-за взрыва колеса у машины, стоявшей рядом. Сотрудник заправки и водитель грузовика получили ожоги.

Ранее автомобиль взорвался в Краснодаре во дворе дома на улице Валерия Гассия. По информации источника, водитель менял аккумулятор. Мужчина пострадал, его увезли на скорой с ожогами. Точные причины взрыва неизвестны.