Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 16:45

Мошенники придумали новый способ обмана с парковками

В Москве мошенники начали сдавать в аренду чужие парковочные места

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали взламывать шлагбаумы в жилых дворах Москвы и сдавать парковочные места ничего не подозревающим водителям, сообщает Telegram-канал Baza. Изначально на это обратили внимание владельцы автомобилей в доме на улице Дунаевского.

Автолюбители заметили, что во дворе несколько недель подряд появляются чужие машины, которых не было в абонентской базе управляющей компании. Для выяснения причин вызвали сервисного инженера, и тот обнаружил в блоке управления шлагбаумом постороннее устройство. Внутри находилась СИМ-карта: при звонке на определенный номер шлагбаум открывался, пропуская во двор любого, кто знал этот номер.

Жители решили проверить сайты с арендой парковочных мест и быстро нашли объявления о сдаче мест именно в их дворе. Цена составляла от 10 тыс. рублей в месяц. После оплаты покупателю сообщали телефонный номер, по которому можно открыть шлагбаум и парковаться.

Один из водителей, чей автомобиль не значился в базе УК, подтвердил догадки жителей: он действительно арендовал место по такому объявлению, чтобы оставлять машину недалеко от работы. Судя по количеству подобных предложений в интернете, схема получила массовое распространение. Теперь жители пытаются выяснить, сколько еще дворов в Москве могут быть оборудованы такими нелегальными точками доступа.

Ранее стало известно, что организовать личную парковку во дворе можно только после общего собрания собственников жилья. Для этого нужно набрать не менее двух третей голосов за, а также определить порядок использования соответствующей территории.

мошенники
Москва
аферисты
парковки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог напомнил о циничной тактике США по ядерным силам в Финляндии
В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян
Трамп рассекретил количество уничтоженных иранских кораблей
Сотни домов в Курской области оказались не подлежащими восстановлению
Раскрыт огромная сумма на восстановление радаров США после ударов Ирана
США «отрезали» Иран от системы телекоммуникации
Мать жертвы «питерского маньяка» рассказала о последнем вечере сына
Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в Евросоюз
МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию
«Жестко, эффективно, грамотно»: в Госдуме оценили атаки на военные базы США
В МИД России предложили помощь в остановке кровопролития на Ближнем Востоке
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 37 украинских БПЛА
Захарова объяснила, почему США и Израиль пытаются свергнуть власть в Иране
Названо условие, при котором Финляндия получит ядерное оружие
Замглавы Пятигорска задержали после реконструкции водоема
Захарова указала МАГАТЭ, какую тему действительно стоит обсудить
«Цены на нефть растут»: в ЕС назвали победителя в войне на Ближнем Востоке
В Петербурге произошло жесткое ДТП с автобусом
Шквальный ветер и холод до -1? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.