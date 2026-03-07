Мошенники придумали новый способ обмана с парковками

Мошенники начали взламывать шлагбаумы в жилых дворах Москвы и сдавать парковочные места ничего не подозревающим водителям, сообщает Telegram-канал Baza. Изначально на это обратили внимание владельцы автомобилей в доме на улице Дунаевского.

Автолюбители заметили, что во дворе несколько недель подряд появляются чужие машины, которых не было в абонентской базе управляющей компании. Для выяснения причин вызвали сервисного инженера, и тот обнаружил в блоке управления шлагбаумом постороннее устройство. Внутри находилась СИМ-карта: при звонке на определенный номер шлагбаум открывался, пропуская во двор любого, кто знал этот номер.

Жители решили проверить сайты с арендой парковочных мест и быстро нашли объявления о сдаче мест именно в их дворе. Цена составляла от 10 тыс. рублей в месяц. После оплаты покупателю сообщали телефонный номер, по которому можно открыть шлагбаум и парковаться.

Один из водителей, чей автомобиль не значился в базе УК, подтвердил догадки жителей: он действительно арендовал место по такому объявлению, чтобы оставлять машину недалеко от работы. Судя по количеству подобных предложений в интернете, схема получила массовое распространение. Теперь жители пытаются выяснить, сколько еще дворов в Москве могут быть оборудованы такими нелегальными точками доступа.

Ранее стало известно, что организовать личную парковку во дворе можно только после общего собрания собственников жилья. Для этого нужно набрать не менее двух третей голосов за, а также определить порядок использования соответствующей территории.