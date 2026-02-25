Россиянам дали советы, как организовать личную парковку во дворе ГЖИ Нижегородской области: организовать парковку можно после собрания жильцов

Организовать личную парковку во дворе можно только после общего собрания собственников жилья, пишет Pravda.nn-ru со ссылкой на Госжилинспекцию Нижегородской области. Для этого нужно набрать не менее двух третьих голосов «за», а также определить порядок использования соответствующей территории.

После того, как большинство жильцов поддержит идею, нужно будет заказать проект и составить смету. Сделать это можно самостоятельно или через управляющую организацию. В случае, если парковку решили сделать за счет зеленых насаждений, проект необходимо будет согласовать с администрацией и другими государственными органами.

В ГЖИ отметили, что установить шлагбаум на такой территории можно будет после согласия администрации, контрольно-надзорных органов и служб быстрого реагирования. Специалисты предупредили, что ставить машину на газоне, устанавливать столб или вешать цепь, чтобы огородить парковочное место, строго запрещено.

