В Минтрансе отвергли инициативу о бесплатном парковочном периоде у аптек

Минтранс России не поддержал инициативу депутатов фракции «Новые люди» о введении льготного периода в первые 15 минут на платных стоянках возле аптек, передает ТАСС. В ведомстве считают, что такая мера без учета местных особенностей неуместна.

Единый для всех регионов подход напротив осложнит жизнь водителям, отметил в ответном письме на депутатский запрос замминистра транспорта Валентин Иванов. В результате заполнение парковочных мест около объектов с высоким пассажиропотоком затруднит поиск мест для граждан, которые хотели бы посетить эти учреждения.

Иванов пояснил, что парковочные места в городах — это дефицитный ресурс. Эффективность его использования, по мнению Минтранса, достигается за счет высокой оборачиваемости, которую как раз и стимулирует плата за стоянку. В связи с этим предложение депутатов признано требующим дополнительной проработки и обоснования.

