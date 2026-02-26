Путин дал важное поручение в сфере лекарств для льготников

Путин дал важное поручение в сфере лекарств для льготников Путин поручил обеспечить бесперебойные поставки лекарств для льготников в аптеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Общероссийскому народному фронту обеспечить бесперебойные поставки лекарств для льготников в аптеки, заявили в пресс-службе Кремля. Также глава государства попросил проконтролировать цены на жизненно важные препараты.

Принять меры по исключению перебоев поставок в аптечную сеть лекарственных препаратов для льготных категорий граждан. <...> Усилить контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых, — говорится в сообщении.

Первый доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 апреля 2026 года. В дальнейшем отчитываться перед президентом предстоит ежеквартально. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, главы регионов и руководители профильных ведомств.

Ранее Мишустин рассказал о планах запустить в промышленное производство инновационные отечественные препараты. По его словам, уже в 2027 году россияне получат доступ к вакцинам и лекарствам, не имеющим зарубежных аналогов. Среди прорывных разработок он особенно выделил вакцину от аллергии на пыльцу березы.