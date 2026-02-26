Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 19:34

Пропавшую в Смоленске девочку нашли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Волонтеры нашли девятилетнюю девочку, пропавшую два дня назад в Смоленске, следует из сообщения в Telegram-канале поискового отряда «Сальвар». Ребенок жив, но другие подробности не раскрываются.

Найдена! Жива!сказано в сообщении.

Как пишет Telegram-канал SHOT, ребенка обнаружили в одном из гаражей. По версии канала, с ней были двое мужчин, а сама девочка, как отмечается, звала маму и плакала. Личности предположительных похитителей девочки устанавливают.

Школьница пропала 24 февраля: утром она вышла на прогулку с собакой, однако обратно не вернулась. Позже ее тойтерьера обнаружили возле дома. Эксперты изучили телефон пропавшей школьницы. В устройстве не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

Ранее сообщалось, что одной из версий исчезновения ребенка стало падение в открытый люк. В социальных сетях также есть информация о причастности неизвестного мужчины, которого ранее замечали неподалеку, однако достоверного описания не было.

Позже волонтеры обнаружили перчатку, которая может принадлежать пропавшей девятилетней девочке, возле Солдатского озера. Находка пока остается единственной зацепкой для поисковиков. Также возле водоема были детские следы и следы собаки.

