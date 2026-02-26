Зимняя Олимпиада — 2026
В Москве отменили свадьбы 20 пар из-за нижнего белья

В Москве регистрации 20 пар перенесли из-за сбоя в бронировании особняка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве регистрации брака 20 пар, запланированные в особняке на Малой Ордынке, экстренно перенесли в другой район всего за час до начала церемоний, сообщает РЕН ТВ. Причиной стал сбой в системе бронирования — площадку сдали под мероприятие бренда нижнего белья, на которое были приглашены известные инфлюенсеры.

Мне в ЗАГСе сказали, что площадку забрали под коммерческое мероприятие, а сама площадка говорит, что проблемы с проводкой, — рассказала одна из невест.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы пояснили, что информация о дублировании мероприятий поступила непосредственно в день регистраций. Сотрудники оперативно организовали перенос росписей в особняк на Болотной набережной и пообещали парам двухчасовую фотосессию в качестве компенсации. Представители особняка подтвердили, что причина в сбое системы бронирования — о свадьбах узнали только утром, когда помещение уже подготовили для показа бренда.

Ранее в Амурской области суд оштрафовал местного жителя на 150 тыс. рублей за опасный дрифт с дымовыми шашками во время гендер-пати. Водитель на BMW заблокировал движение на перекрестке в Тынде, создав аварийную ситуацию. Автомобиль нарушителя конфисковали.

