Зоопсихолог дала советы, как поддержать когнитивные способности кошек

Регулярные игры и общение с хозяином поддержат когнитивные способности кошек, заявила KP.RU зоопсихолог Яна Николаева. Она отметила, что любые задания на проявление охотничьего инстинкта будут полезны для питомцев.

Интеллектуальные игры для кошек — это хорошо. Это точно пойдет на пользу питомцу. С котом нужно постоянно заниматься, например с помощью интерактивных игрушек или ковриков для кормления. Также можно использовать стимулирующие поиск лакомства. Важны любые способы заставить питомца проявить охотничий инстинкт, подумать и решить какое-то задание, — подчеркнула Николаева.

Эксперт добавила, что когнитивные способности домашних кошек нуждаются в постоянной стимуляции. Дело в том, что интеллект таких животных может постепенно снижаться с возрастом из-за жизни в условиях замкнутого пространства и полного обеспечения пищей.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что кошки могут искать укрытие под одеялом, когда испытывают стресс. Однако, по ее словам, зачастую питомцу просто комфортно находиться в теплом и мягком месте.