К чему снятся черные кошки? Откровение авторитетных сонников

Сон, в котором появляется черная кошка, часто вызывает тревогу, но его значение гораздо глубже обычных суеверий. По соннику Миллера, это животное предупреждает о возможном предательстве со стороны тех, кому вы доверяете, или о происках конкурентов.

Если животное ведет себя агрессивно, кусается или царапается, это может говорить о реальных кознях недоброжелателей и даже о риске финансовых потерь. Однако известная провидица Ванга считала, что такой сюжет также указывает на вашу чрезмерную ревность или наличие сильного врага.

Для женщины черная кошка во сне часто символизирует внутреннюю интуицию и скрытые опасности. Согласно современным толкованиям, это знак того, что в вашем окружении может быть соперница или лицемерный человек, который притворяется другом. Если животное ластится к женщине, сонник иногда советует остерегаться сомнительных знакомств, а если царапает — пересмотреть круг общения, так как кто-то распускает сплетни.

Для мужчины такой сон имеет иное значение: он часто указывает на необходимость перепроверить деловые договоренности. Мужчине черная кошка снится в периоды неопределенности, подчеркивая, что осторожность сейчас не помешает. Если же кошка забралась в постель, это может предвещать неудачу в интимной сфере или указывать на властную женщину поблизости.

Особого внимания заслуживает вопрос о том, к чему снится много черных кошек. К сожалению, большинство сонников сходятся во мнении, что это крайне неблагоприятный знак. Стая черных кошек или множество котят символизирует большое количество врагов, сплетников или череду мелких, но досадных проблем. Это предупреждение о том, что негативная энергия исходит сразу с нескольких сторон, или что вы окружены людьми с нечистыми помыслами. Чем больше животных вы видите, тем серьезнее могут быть неприятности.

