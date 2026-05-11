День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 17:50

Военэксперт ответил, может ли ФРГ предложить ВСУ новые разработки дронов

Военэксперт Кнутов: ФРГ и Украина могут выпускать уже известные БПЛА FP-1 и FP-2

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ФРГ и Украина могут выпускать уже известные дроны FP-1, FP-2 и «Лютый», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о планах Берлина и Киева запустить совместное производство беспилотников дальностью полета до 1,5 тыс. км.

Вероятнее всего, [Украина и Германия] будут производить уже известные дроны, то есть FP-1, FP-2 и «Лютый». Я считаю, что какие-то новые дроны может предложить непосредственно Германия. Но, я думаю, это будет больше не столько немецкая разработка, сколько совместная. Хотя у Украины, если говорить честно, практически своих дронов нет. [Глава офиса президента Украины Кирилл] Буданов прямо сказал, что все производится из зарубежных комплектующих. Поэтому, я считаю, что вероятнее всего будет совместное производство тех дронов, которые уже себя оправдали как дальнобойные, ― сказал Кнутов.

Военэксперт отметил, что Германия может предложить Украине свои разработки, но они вряд ли появятся в ближайшее время. Разработка новых дронов займет минимум два-три месяца, добавил он.

Ранее западные СМИ писали, что Германия возобновляет усилия по закупке американских крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon. По информации источников, знакомых со стратегией правительства ФРГ, немецкое руководство рассчитывает убедить администрацию президента США Дональда Трампа одобрить эту сделку.

Европа
Германия
Борис Писториус
дроны
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп указал на шаткость перемирия США и Ирана
Водители застряли в восьмичасовой пробке на Ярославском шоссе
Два случая опасной хантавирусной инфекции выявили на Украине
«Невозможно говорить»: у Макрона сдали нервы на саммите в Африке
В Москве прошел юбилейный автопробег «Офицеры России — дорогами Памяти»
Администрация Трампа свела почти к нулю помощь Украине
В Ирландии оценили желание ЕС возобновить диалог с Россией
Санкционный «каток» Евросоюза добрался до поселений на Ближнем Востоке
Песков подтвердил контакты между Ушаковым и Уиткоффом
Стали известны планы Трампа на Ормузский пролив
«Давайте не забывать»: Песков оценил отношения России и США
Замглавы уголовного розыска арестовали по делу о разбое
В Вене начали расследование после осквернения памятника советским солдатам
В Росатоме выразили готовность отчитаться за каждый рубль в АЭС «Пакш-2»
Число зараженных хантавирусом увеличилось
В Госдуме рассказали о создании альтернативной финансовой архитектуры
Поезда встали в метро Петербурга из-за пассажира на путях
Трамп назвал страну, которая может стать «51-м штатом США»
В Белоруссии сделали громкое заявление о Кубе, Мозамбике и Иране
«Это объявление войны»: СМИ указали на неосторожный шаг НАТО против России
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.