Военэксперт ответил, может ли ФРГ предложить ВСУ новые разработки дронов Военэксперт Кнутов: ФРГ и Украина могут выпускать уже известные БПЛА FP-1 и FP-2

ФРГ и Украина могут выпускать уже известные дроны FP-1, FP-2 и «Лютый», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о планах Берлина и Киева запустить совместное производство беспилотников дальностью полета до 1,5 тыс. км.

Вероятнее всего, [Украина и Германия] будут производить уже известные дроны, то есть FP-1, FP-2 и «Лютый». Я считаю, что какие-то новые дроны может предложить непосредственно Германия. Но, я думаю, это будет больше не столько немецкая разработка, сколько совместная. Хотя у Украины, если говорить честно, практически своих дронов нет. [Глава офиса президента Украины Кирилл] Буданов прямо сказал, что все производится из зарубежных комплектующих. Поэтому, я считаю, что вероятнее всего будет совместное производство тех дронов, которые уже себя оправдали как дальнобойные, ― сказал Кнутов.

Военэксперт отметил, что Германия может предложить Украине свои разработки, но они вряд ли появятся в ближайшее время. Разработка новых дронов займет минимум два-три месяца, добавил он.

Ранее западные СМИ писали, что Германия возобновляет усилия по закупке американских крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon. По информации источников, знакомых со стратегией правительства ФРГ, немецкое руководство рассчитывает убедить администрацию президента США Дональда Трампа одобрить эту сделку.